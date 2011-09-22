"Справедливая Россия" намерена лишить Бабакова поста вице-спикера Госдумы

"Справедливая Россия" внесла на рассмотрение Государственной Думы проекты постановлений о лишении Александра Бабакова поста зампреда Госдумы. Фракция предлагает избрать на эту должность эсера Александра Ломакина-Румянцева.



29 июля вице-спикер от эсеров Александр Бабаков заявил о присоединении к Общероссийскому народному фронту. После этого он был исключен из партии "Справедливая Россия". "Я реалист, я уже разговаривал с (председателем высшего совета "Единой России", спикером Госдумы) Борисом Грызловым, он сказал: право вашей фракции вопрос поставить, а право нашей - его не рассмотреть", - отметил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.