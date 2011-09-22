Грызлов: Часть депутатов Госдумы может перейти в новое правительство

Ряд депутатов Госдумы следующего созыва перейдут в новое правительство и получат министерские портфели. Об этом сообщил спикер Государственной Думы Борис Грызлов.



Однако Грызлов не высказался за переход на парламентскую форму правления в России. "При формировании нового правительства, думаю, что ряд представителей депутатского корпуса получат предложения для работы в правительстве", -цитирует Грызлова РИА Новости. Действующее правительство сложит свои полномочия с окончанием полномочий действующего президента - в марте 2012 года.