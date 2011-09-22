Медведев обсудит с Матвиенко работу Совета Федерации

Президент России Дмитрий Медведев в четверг проведет встречу с новым спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава государства намерен обсудить вопросы, касающиеся деятельности верхней палаты парламента.



Матвиенко была избрана на этот пост 21 сентября. Практически сразу после своего избрания Валентина Матвиенко сделала ряд заявлений о том, как, по ее мнению, должна быть выстроена работа в Совете Федерации, передает РИА Новости. При этом экс-губернатор Петербурга отметила, что революций устраивать не намерена.