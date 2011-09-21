Миронов ответил Жириновскому иском

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов подал 21 сентября иск в суд к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и компании ВГТРК.



Миронов требует признать факт причинения ему морального вреда и опровергнуть порочащую его информацию. Причиной обращения в суд стали слова Жириновского, сказанные в прямом эфире телеканала «Россия», о том, что Миронов за взятки предоставлял места в Совете федерации, информирует «Газета.Ru». Требований финансового возмещения причиненного вреда, Миронов не предъявлял.

Он отметил, что, возможно, в другое время и не стал бы тратить время на иски к Жириновскому, но в период избирательной кампании это необходимо сделать, чтобы либерал-демократы не могли на дебатах сказать, что Миронов промолчал и тем самым косвенно подтвердил слова Жириновского, сообщает РИА Новости.

Жириновский неоднократно выступал с грубой критикой Сергея Миронова, но это первый иск «справедливоросса» к лидеру ЛДПР.



