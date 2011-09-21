"Правое дело" осталось без "сил" и 10 миллионов долларов

Представители Союза правых сил выходят из партии "Правое дело", сообщил в среду член федерального политсовета правых Борис Надеждин. По его словам, заявления о выходе написала "основная часть представителей СПС".



Надеждин уточнил, что сам останется в партии как минимум до субботы, чтобы провести конференцию подмосковного отделения партии.

Несколько членов партии "Правое дело" подали сегодня заявления о выходе из партии, после консультаций с Анатолием Чубайсом накануне.

Партию покидают в основном те, кто состоял в СПС: генерал-полковник Эдуард Воробьев, депутаты Госдумы 4-го созыва Анатолий Ермолин и Олег Наумов, бывший секретарь политсовета партии Виктор Некрутенко, экс-министр экономики Андрей Нечаев.

Сразу несколько региональных отделений остались без своих руководителей. О своем выходе заявили лидеры Якутского (Федор Луковцев), Калужского (Вера Корзун), Орловского (Сергей Тарасов) и Кемеровского (Дмитрий Шагиахметов) отделений. Серьезная потеря и у ставропольских "правых" — там о своем выходе из партии заявил председатель комитета по экономике Ставропольской краевой думы Борис Оболенец, отмечает Шавшукова. По ее словам, еще несколько региональных отделений могут остаться без своих руководителей, а ранее, 19 сентября, из партии вышел сопредседатель партии "Правое дело" Леонид Гозман, лидер Пермского отделения.

В наиболее сложном положении оказалась подмосковная ячейка партии. Вместе с выборами в Госдуму Подмосковье выбирает облдуму — и часть партсписка "Правого дела" просто не будет принимать участие в выборах, то же самое может случиться с одномандатниками, сообщает РИА Новости.

Самая тяжелая потеря для подмосковного списка — сложивший с себя полномочия мэра Троицка Виктор Сиднев, говорит руководитель регионального отделения Московской области Борис Надеждин. После ухода Прохорова возникла еще и тяжелейшая ситуация со спонсорами: они просто исчезли. "Половину средств обещал выделить Прохоров, еще $5 млн я должен был привлечь сам, но Прохоров так и не профинансировал нас", — говорит Надеждин. По его словам, по итогам совещания с Чубайсом было принято решение о том, что те, кого не держат обязательства по региональным кампаниям в заксобрания, могут уходить.