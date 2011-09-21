Жириновский готов в суде доказать, что Миронов получал деньги за места в СФ РФ

Вице-спикер ГДРФ в среду изъявил готовность в суде доказать правоту своих слов в эфире "России" о том, что экс-спикер СФРФ получал деньги за места в верхней палате парламента, и раскрыть "коррупционные схемы" Совфеда.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов 21 сентября подал в суд иск к лидеру партии "ЛДПР" Владимиру Жириновскому и компании ВГТРК, в которую входит телеканал "Россия", с требованием признать факт причинения ему морального вреда и требованием опровергнуть порочащую его "неправду".

Недовольство Миронова вызвали слова Жириновского о том, что Миронов якобы за взятки предоставлял места в Совете Федерации. Миронов требует от Жириновского не только извиниться, но опровергнуть эту информацию публично на том же телеканале.

"Никакой клеветы нет. Мы знаем, что существуют коррупционные схемы при получении места сенатора в Совете Федерации... Так что с удовольствием встретимся в суде. На него материалов предостаточно. Докажем, что его не зря лишили поста председателя Совфеда", - заявил Жириновский РИА Новости.