У Полтавченко в Петербурге появился двойник

В Санкт-Петербурге нашли человека, как две капли воды похожего на нового губернатора. Сходство просто невероятное ! Сообщившее эту новость петербургская интернет-газета «Фонтанка ру» сослалась на партийную газету «Вестник «Единой России». Она и опубликовала интервью с Геннадием Москвиным, внезапно получившим известность из-за поразительного сходства с новым питерским градоначальником.

О том, что он внешне мало чем отличается от нового губернатора, Геннадий Москвин и не задумывался. Ему сейчас 59 лет. И вдруг понял, что что-то не так, когда к нему стали подходить люди на улице, желать удачи.

- Ехал как-то в автобусе, слышал, как бабульки, перешептываясь и поглядывая в мою сторону, произносили фамилию нового губернатора, - рассказал двойник градоначальника партийному изданию. - Со мной здоровались на Фурштадской, на Кирочной. Сегодня женщина средних лет подошла и пожелала удачи. Я всем приветливо отвечаю. Приятно, что петербуржцы - доброжелательные и незакомплексованные люди. Подходят с открытой улыбкой, не боятся, что вот так, запросто, вместе со всеми идет «большой» человек.

В том, что горожане путают Москвина с Полтавченко, историк не видит ничего удивительного: новый губернатор уже успел зарекомендовать себя как человек, который и по улицам ходит, и в метро ездит, причем без помпы и телекамер.

«Пикантность истории придает тот факт, - сообщает «Фонтанка ру», что сам Москвин - член «Единой России», партии, которая выдвинула Полтавченко на должность губернатора. Правда, он работает в исполкоме не городского, а отделения «ЕР». Может, поэтому соратники сразу и не заметили, что их коллега - двойник градоначальника. А вот прохожие на улице на это обратили внимание сразу.