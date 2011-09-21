Россия готова оказать Афганистану содействие в борьбе с экстремизмом - Медведев

Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова оказать Афганистану содействие в борьбе с экстремизмом, об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.



Российский президент также выразил соболезнования главе Афганистана Хамиду Карзаю в связи с убийством бывшего президента республики, председателя Высшего Совета Мира (ВСМ) Бархануддина Раббани.



В сообщении президента РФ говорится: "Убийство Бархануддина Раббани подтверждает необходимость дальнейшего наращивания международных усилий по борьбе с терроризмом. В этой связи хочу подтвердить, что Россия готова оказывать дружественному афганскому народу всяческое содействие в борьбе с экстремизмом, который остается главным препятствием на пути к восстановлению мира и стабильности в Афганистане".



Дмитрий Медведев высоко оценил его вклад в национальное примирение в Афганистане: "Бархануддин Раббани являлся одним из самых убежденных борцов за свободный, стабильный и сильный Афганистан. На протяжении долгих лет он неустанно продолжал служить и приносить пользу своему народу. На посту главы Высшего совета мира ИРА он внес большой вклад в дело афганского национального примирения".



Напомним, во вторник вечером в доме Раббани в Кабуле два террориста-смертника взорвали себя, убив Раббани и ранив секретаря ВСМ, советника президента Мохаммада Масума Станакзая. Ответственность за эту акцию взяли на себя афганские талибы.