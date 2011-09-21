Россия поддержит членство Палестины в ООН - Богданов

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил российским журналистам, что Россия поддержит полноправное членство Палестины в ООН.



Михаил Богданов сказал: "Махмуд Аббас сообщил нам, что они намерены обратиться в Совет Безопасности за полноправным членством. Насколько мы понимаем, это произойдет 23 сентября".



Отвечая на вопрос, поддержит ли этот шаг Россия, он отметил: "Разумеется. Конечно", передает Интерфакс.



Напомним, в Нью-Йорке начинает работу 66-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, которая во многом и определит судьбу Палестины. Лидер Палестины Махмуд Аббас намерен обратиться к ООН с просьбой о признании палестинского государства в границах 1967 года. Однако в Израиле грозят ответить на этот шаг самыми серьезными последствиями, вплоть до аннексии палестинских территорий.