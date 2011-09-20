«Автомобиль-призрак» делает Каддафи неуязвимым

Поиск свергнутого лидера Джамахирии Муаммара Каддафи остается приоритетной задачей не только для ливийских повстанцев, но и всех разведок мира.



Но полковник по-прежнему неуязвим, и во многом, сообщают «Вести», благодаря своему автомобилю Mercedes, который в народе прозвали "призраком". Внедорожник оснащен по последнему слову техники. И осуществилась эта сделка стоимостью $5,5 млн в 2008 году благодаря Николя Саркози, в ту пору еще министра внутренних дел Франции. Продажа была реализована через посредничество французского "оружейного барона" ливанского происхождения Зияда Таки ад-Дина, который уже оказался в центре внимания прессы в связи со скандалом вокруг финансирования предвыборной кампании Саркози.

Главной особенностью «автомобиля-призрака» является система, блокирующая возможность отследить машину, уточняет www.rosbalt.ru. Современные коммуникационные системы Mercedes позволяют Каддафи поддерживать постоянную связь с верными ему силами без риска, что сигнал может быть перехвачен. Установленная внутри коммуникационная система записывает также любые голосовые сообщения, которые потом через Интернет могут быть переданы в радиоэфир и на телевидение. Бронированный корпус автомобиля усилен стальными опорами, способными выдержать попадание снаряда.

Все чаще в последнее время вспоминаются подробности другой сделки — о французских поставках Ливии высокотехнологического оборудования контроля и слежения на сумму в $40 млн, за которой также стоял Николя Саркози.

Ранее свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи назвал смену власти в его стране маскарадом, который стал возможным только благодаря авиаударам, которые не могут длиться вечно. Это уже третье обращение находящегося в бегах полковника с начала месяца.



