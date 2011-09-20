20 паломников погибли в Пакистане во время нападения боевиков

В 50 км от Кветты, столицы пакистанской провинции Белуджистан, сунниты открыли огонь по автобусу, который вез шиитских паломников в соседний Иран.



В результате нападения на юго-западе Пакистана погибли 20 человек. Всего в нем находились 60 пассажиров.

Также сегодня пакистанские экстремисты взорвали здание одной из школ в городе Мардан, сообщает www.rosbalt.ru. В результате инцидента никто не пострадал.

Еще раньше в результате взрыва в Пакистане погибли пять человек, более 30 получили ранения. Теракт произошел на оживленной торговой площади Ништарабад Чок в городе Пешавар.