Страсбургский суд вынес решение о нарушении Россией прав ЮКОСа

Европейский суд по правам человека признал Россию нарушившей права компании «ЮКОС» на защиту собственности. Об этом гласит решение суда, опубликованное во вторник.

В Страсбургском суде констатировали, что в ходе расследования дела о неуплате нефтяной компанией "ЮКОС" налогов за 2000 год были допущены серьезные процессуальные нарушения. Суд постановил, что российские власти нарушили ряд основополагающих положений Европейской конвенции по правам человека, в частности статью 6 о праве на справедливое судебное разбирательство.

Однако суд заявил, что налоговые претензии к нефтяной компании ЮКОС не были политически мотивированными, и их нельзя квалифицировать как безосновательные и направленные на фактическую экспроприацию компании, сообщает ИТАР ТАСС.

Если сегодняшнее решение суда не будет обжаловано, оно вступит в силу через 3 месяца.