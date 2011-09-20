Съезд "Правого дела" возобновит свою работу во вторник, после перерыва, объявленного из-за внутрипартийных конфликтов. Делегатам надо принять решение об участии в выборах в Госдуму и утвердить избирательный список.

Вопроса об избрании нового лидере в повестке съезда нет. Будет ли на съезде бывший лидер Михаил Прохоров - пока неизвестно. Пресс-службы партии и Михаила Прохорова дают противоречивые сведения, сообщает Интерфакс.

Заседание федерального политсовета партии состоялось в понедельник. На нем решение не включать в повестку съезда вопрос о выборе лидера "Правого дела" было принято единогласно.

Скорее всего, на выборы партию поведет Андрей Дунаев.

Делегатам собираются утвердить список кандидатов от партии в депутаты Госдумы. Предполагается, что список возглавят А.Дунаев, Андрей Богданов и член федерального политсовета партии Борис Надеждин. В десятку федерального списка "Правого дела" могут войти экс-министр экономики Андрей Нечаев, теннисистка Анна Чакветадзе и директор Центра и исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.