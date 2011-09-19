Cтросс Канн признал нравственную ошибку и отказался от президентских амбиций

В своем первом интервью после майского скандала Доминик Стросс-Кан заявил, что не будет принимать участие в праймериз Социалистической партии.



Экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан, обвинявшийся в изнасиловании горничной одного из отелей Нью-Йорка, отказался от своих президентских амбиций, но еще окончательно не решил, что ему делать со своей политической карьерой.

До инцидента Стросс-Кан считался главным конкурентом нынешнего французского президента Николя Саркози, значительно обходя его по популярности, сообщает vz.ru. Однако разразившийся сексуальный скандал фактически поставил крест на политической карьере экс-главы МВФ.

Многие коллеги по Соцпартии демонстративно отвернулись от своего бывшего фаворита, а первый секретарь партии Мартин Обри фактически призвал Стросс-Кана принести публичные извинения за причинение ущерба имиджу этой политической организации.

Сам Стросс-Кан признал свою связь с 32-летней сотрудницей отеля Нафиссату Диалло, не исключив, впрочем, что скандал был заранее подстроенной ловушкой. Он также подчеркнул, что в его отношениях с горничной не было насилия.

На суде против Стросс-Кана были сформулированы шесть пунктов обвинения. Самое серьезное из них могло стоить главе МВФ заключения на срок до 25 лет. А по совокупности обвинений, если бы они были доказаны, приговор 62-летнему Стросс-Кану мог превысить 70 лет.

Однако 23 августа с экс-главы МВФ были сняты все обвинения. Дело в том, что заявившая об изнасиловании женщина, за день до инцидента обсуждала возможность судебного иска против Стросс-Кана с неким знакомым, который был арестован за хранение почти 200 килограммов марихуаны. Кроме того, источник в прокуратуре раскрыл СМИ информацию о банковских счетах горничной, на которых хранится порядка 100 тыс. долларов. Серьезный удар по репутации горничной нанесла информация о том, что она, якобы, получала огромные чаевые, которые на самом деле были платой за оказание интимных услуг.

Нафиссату Диалло вводила следствие в заблуждение и по поводу своего прошлого: в частности, выяснилось, что она незаконно получила убежище в Штатах, сославшись на факт изнасилования на родине, которого не было. Кроме того, она обманывала налоговые и социальные органы, и не исключено, что лгала под присягой перед большим жюри.



