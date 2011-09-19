Единая Россия ждет выступления на съезде Медведева и Путина

Члены партии "Единая Россия" ожидают, что на их съезде выступит президент РФ Дмитрий Медведев и лидер партии Владимир Путин. Съезд будет проходить два дня - 23 и 24 сентября.



Об этом сообщил председатель высшего совета партии Борис Грызлов. По его словам, утром 24 сентября на заседании бюро высшего совета партии совместно с генсоветом будут рассмотрены списки кандидатов ЕР в депутаты Госдумы. "Будут определенные изменения и в составе руководящих органов - генсовете, центральном совете, исполнительном комитете - кто-то уйдет, кто-то придет - это абсолютно нормально", - цитирует Грызлова РИА Новости.