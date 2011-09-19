Политическая партия «Правое дело» ведет переговоры с Михаилом Прохоровым о его возвращении на пост лидера. Шорт-лист кандидатов на пост лидера партии определят 19 сентября. В пресс-службе объединения не исключают, что в их число войдет и сам Михаил Прохоров, с которым сейчас также ведутся переговоры, передает РИА «Новости». Ранее о своем намерении покинуть "Правое дело" заявил Леонид Гозман. Он мотивировал свое намерение тем, что у партии нет шансов на выборах в Госдуму.