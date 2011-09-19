Центризбирком начал принимать для регистрации избирательные списки партий

Центральная избирательная комиссия России начала принимать для регистрации списки кандидатов от политических партий, участвующих в выборах в Государственную Думу. Выборы намечены на 4 декабря.



Списки утвержденных кандидатов в депутаты партии должны передать в Центризбирком с 19 сентября по 19 октября. Федеральные списки своих кандидатов уже выдвинули "Яблоко", "Патриоты России" и ЛДПР, сообщил секретарь Центризбиркома Николай Конкин. В соответствии с правилами, не позднее чем через 10 дней ЦИК должен принять решение о регистрации списка кандидатов либо мотивированно отказать в этом, передает РИА Новости.