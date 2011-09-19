Политическая партия «Правое дело» может отказаться от участия в выборах в Государственную Думу. Как пишет газета «Известия», перед партией стоит практически нерешаемая задача – найти серьезного лидера за несколько дней.



Источник издания сообщил, что "никто не хочет идти и руководить тем, что из себя сейчас представляет «Правое дело»". "Никита Белых вот отказался. Если ни один человек не согласится в итоге, то есть вариант, что будем выдвигаться только в регионах. Конечно, объявим, что во всем виноват Прохоров", - сказал источник «Известий». На минувшей недели съезд партии проголосовал за отстранение Михаила Прохорова с поста лидера. Исполняющим обязанности председателя объединения был избран Андрей Дунаев.