Иван Охлобыстин отказался от участия в президентских выборах

Иван Охлобыстин отказался от намерения баллотироваться в президенты России. Актер отказался от участия в выборах, подчиняясь мнению церкви, от которой не получил благословения на этот шаг.



Об этом Охлобыстин написал в своем микроблоге в Тwitter. "Смиряюсь перед мнением Святой Церкви. Я верен клятве, данной перед Святым Престолом, так же как верен идеалам Империума...", - говорится в сообщении. При этом актер предложил вернуть в избирательные бюллетени графу "против всех".