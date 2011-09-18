Зюганов: Прохорову следовало создать «Левое дело» вместо «Правого»

Геннадий Зюганов назвал авантюрой решение Михаила Прохорова возглавить партию "Правое дело", поскольку правые силы никогда не будут популярны в России, где исторически царит левая идеология.

"Со стороны Прохорова это, конечно, была авантюра, но она кому-то в Кремле очень нравилась. Хотя все окончилось прахом и очередным скандалом", - заклеймил лидер КПРФ попытку создания либеральной партии. Главный коммунист России предположил, что Прохоров рассчитывал, справиться с задачей с помощью миллиардов, но его съели свои, потому что у правых никогда успеха в России не будет, сообщает Интерфакс.

Зюганов считает, что в России может победить только левая политическая идеология, в лице коммунистической партии. "Россия - левая страна по своей истории, культуре, по мироощущению. Не случайно мы строили новый мир, так сказать, царство Божие на земле", - добавил глава левых сил.