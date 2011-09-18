Президент Латвии призвал сейм перестать бороться и начать работать

Президент Латвии Андрис Берзиньш выступил в воскресенье с призывом к победителям досрочных выборов в сейм начать быстрые и конструктивные переговоры о формировании правящей коалиции, основываясь на принципах сплоченной команды.

"Эйфория от победы и амбиции – это не лучшие спутники для начала серьезной работы. Я очень надеюсь, что латвийские политики переболели всеми "детскими болезнями", получили серьезные уроки и поняли, что настоящий показатель работы политического деятеля – это выполнение обещаний", - обратился к коллегам глава государства. Он напомнил, что вновь избранному сейму предстоит проработать только три года, вместо четырех. Новый парламент должен доказать за отпущенное ему время, что он способен работать лучше предыдущего распущенного, сообщает ИТАР ТАСС.

Берзиньш, характеризуя экономическую ситуацию в мире как весьма сложную , призвал парламентариев прекратить бороться друг против друга и работать для латвийского будущего. Глава Латвии надеется на создание стабильной правящей коалиции и правительства, способных продуктивно работать в течение ближайших трех лет и успешно справиться с программой международного займа, укрепить финансовую дисциплину в стране и сформировать реальный бюджет, содействовать развитию предпринимательской деятельности, создать необходимые условия, чтобы уехавшие из Латвии люди вернулись домой.