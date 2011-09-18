Президент Сирии заявил, что страна сможет справиться с кризисом мирным путем

Делегация Совета Федерации РФ в воскресенье встретилась с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Стороны провели открытую, доверительную и содержательную беседу, обменялись мнениями о ситуации в Сирии.

Глава российской делегации, заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов заявил по итогам встречи, что руководство страны понимает, что преодолеть политический кризис можно только объединив все здоровые политические силы страны, сообщает Интерфакс.

Умаханов считает, что сирийский президент уверен в способности своего народа справиться с кризисом на путях мирной политической трансформации. "Мы еще раз убедились, что руководство республики намерено твердо двигаться в направлении политических реформ, создать все необходимые условия для консолидации общества и всех патриотических сил страны", - высказал свое мнение российский сенатор.