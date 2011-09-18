Иван Охлобыстин не будет участвовать в президентских выборах. Он заявил, что отказывается, подчиняясь мнению церкви, от которой не получил благословения на этот шаг.

"Смиряюсь перед мнением Святой Церкви. Я верен клятве, данной перед Святым Престолом, так же как верен идеалам Империума...", - написал он в своем микроблоге в Тwitter в ночь на 18 сентября.

При этом Охлобыстин отметил: "Я не могу быть Президентом, но я могу предложить нации вернуть в избирательные бюллетени пункт "против всех". Нация имеет право и на такой выбор, если у нее нет выбора".

Напомним, запрещенный в служении священник Русской православной церкви Иван Охлобыстин в начале сентября заявил о своем намерении баллотироваться в президенты России, однако оговорился, что сделает это только с благословения Церкви.