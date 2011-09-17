ЕР продолжает почковаться: создан Социально-консервативный союз

В Москве на конференции Центра социально-консервативной политики "Единой России" 17 сентября создан Социально-консервативный союз (СКС), являющийся "организацией, объединяющей сторонников на принципах идеологии".

Заместитель секретаря президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Юрий Шувалов избран председателем Координационного совета СКС, а наблюдательный совет нового детища ЕР возглавил председатель Госдумы Борис Грызлов.

"Нам предлагают и европейский проект, и курс, ориентированный на интеграцию с азиатской частью континента, - отметил в первом выступлении председатель Координационного совета СКС. - Однако Россия - это одно из немногих в мире государств, способное успешно развиваться, рассчитывая на собственные силы". "Выбор России - это выбор самостоятельного курса, так называемого "Российского проекта", - подчеркнул он. "Речь не идет об изоляции, Россия является открытым государством, - убежден Шувалов. - Все это заложено культурой, историей нашей страны".

"Российский проект", который стал детищем новоявленного сообщества, по его уверениям, необходимо "четко разграничить" с националистическими призывами.

Председатель комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев заявил, что "единственная идеология, способная стать фундаментом для модернизации страны - это консервативная идеология". "СКС является организацией, рассчитанной на то, чтобы поддержать деятельность "Единой России" и ОНФ. Организация будет выполнять роль мощного экспертного сообщества, предлагающего решения, исходя из ценностных ориентиров социально-консервативной идеологии", - подчеркнул политик.