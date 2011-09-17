Кэмерон: В отношениях России и Великобритании есть позитивная повестка

Итогами визита в Россию удовлетворен премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Несмотря на сложности, которые были в прошлом, страны дополняют друг друга, заявил он телеканалу "Россия" в субботу.

"Мы провели хорошие встречи, атмосфера на них была деловой, разумной и по ряду вопросов мы хорошо провели визит", - сказал Кэмерон.

По уверениям британского премьера, у каждой стороны есть проблемы, по которым "ни одна из сторон свои позиции не меняет", но это не мешает участникам диалога находить точки соприкосновения.

"Мы сказали, давайте выйдем за эти рамки и усилим наши экономические и торговые связи, а также поговорим о тех мировых делах, в которых, возможно, Британия и Россия могут работать вместе, будь то Ливия, Сирия или ближневосточный мирный процесс - вот это мне кажется тем, где обе наши страны могли бы вести себя разумно", - объяснил Кэмерон.

"У России много ресурсов, но не очень со сферой услуг, у нас все хорошо с услугами, но плохо с ресурсами", - заметил он, добавив, что "обеим странам есть много что получить от торговли, сотрудничества и обменов". По мнению премьер-министра Великобритании, "это разумно и это нужно развивать".