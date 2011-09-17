Партия "За Украину" внесла в Верховную Раду проект изменений в Уголовный кодекс, которые призваны исключить политические репрессии в отношении должностных лиц.



По мнению авторов инициативы, сообщает www.svobodanews.ru, за политические решения политики несут политическую ответственность - они теряют должность и поддержку избирателей.

В Киеве сейчас проходит суд над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, которую обвиняют в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Оппозиция считает обвинения политически мотивированными.