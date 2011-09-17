Генеральная ассамблея ООН приняла правительство ливийских повстанцев в члены

Ливийское повстанческое правительство получило официальный статус в Организации объединенных наций 17 сентября. "За" проголосовали 114 членов Генассамблеии ООН, 14 высказались против, 15 воздержались.

Против предоставления места Переходному национальному совету (ПНС) Ливии в Ассамблее ООН выступали в основном латиноамериканские страны. Блок стран Южной Африки пытался отложить голосование, однако этого ему не удалось, передает Associated Press.

Уже более 80 стран признали легитимность ПНС, в том числе США, Германия, Россия, Франция.

Теперь лидер ливийских повстанцев Мустафа Абдель Джалил сможет официально принять участие во встрече лидеров стран - членов ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Ожидается, что он встретится с президентом США Бараком Обамой.

Напомним, в феврале в Ливии началась гражданская война между сторонниками местного лидера Муаммара Каддафи и его противниками. Последние создали Переходный национальный совет, который объявили единственным законным правительством в ливийском государстве.