Коммунисты обогащают Тулеева

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выиграл два иска к КПРФ на сумму 720 тысяч рублей. Суд счел, что публикации на сайте регионального отделения КПРФ порочат честь губернатора, сообщает www.bfm.ru.



Тулеев требовал признать опубликованные на сайте кемеровского обкома КПРФ kprf-kuzbass.ru сведения ложными, порочащими его достоинство. Размер компенсации по каждому иску был определен в 1 млн рублей, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о публикациях «Испытание психушкой для детей-сирот в Кузбассе» и «Над головой Тулеева затрещала политическая крыша». В первой из них говорится о «фактах дикого обращения с детьми-сиротами, которых под конвоем направляют в детскую психиатрическую больницу города Кемерова в наказание за активность», а также о том, что под руководством губернатора Кузбасс «вошел в первую тройку регионов, торгующих детьми-сиротами».

Во второй статье говорилось, что Тулеев «крышует» мэра города Белово Евгения Панова. В Белово зимой обрушилась крыша городской больницы. Автор статьи утверждал, что версия происшествия «будет тщательно отработана и согласована с губернатором Тулеевым».

Глава Кемеровской области уже выигрывал споры у КПРФ. В мае этого года он отсудил у регионального отделения партии полмиллиона рублей. Иск был подан с теми же претензиями. В 2008 году Тулеев судился с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым дважды. По первому иску суд постановил взыскать 450 тысяч рублей, по второму — 500 тысяч рублей.