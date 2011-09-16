Впервые в истории Дании ее премьер-министром станет женщина

"Красный блок" левых и левоцентристских сил одержал победу на состоявшихся 15 сентября парламентских выборах в Дании.

По данным датской телерадиокомпании DR, после подсчета 99,6 процента бюллетеней левые получают 50,2 процента голосов и 89 мест в парламенте страны. Новым премьер-министром Дании станет лидер социал-демократов - крупнейшей партии "красного блока" - Хелле Торнинг-Шмитт. В истории страны она будет первой женщиной - главой правительства.

Примечательно, что социал-демократы, набрав 24,9 процента, показали несколько более низкий результат по сравнению с предыдущими выборами в 2007 году и потеряли одно место в парламенте. Вторая по величине партия левой коалиции - Социалистическая народная партия - потеряла семь мандатов. Однако, как сообщает lenta.ru, рост популярности двух других участников "красного блока" - "Радикальной Венстре" и Красно-зеленой коалиции - позволил левым одержать победу. Обе партии получили на восемь мест больше, чем четыре года назад.

Представители либерально-консервативного "синего блока", который находился у власти в стране последние десять лет, получили на выборах 49,7 процента голосов и 86 мандатов. Они уже признали свое поражение и объявили об отставке правительства.

Самой популярной партией Дании по-прежнему остается либеральная "Венстре", которая входит в правую коалицию. Она набрала 26,7 процента процента голосов и получила еще одно место в парламенте. Однако ее партнеры - националистическая Датская народная партия, Консервативная партия и Либеральный альянс - показали в целом неудовлетворительные результаты.