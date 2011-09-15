Накликаем Народное правительство?

Сегодня, 15 сентября, в 24.00 час. закончится интернет-голосование за кандидатов в Народное правительство Тульской области.

Голосование проводится на сайте www.pravitelstvo71.ru Тульского регионального отделения ВПП «Единая Россия», а обсуждение кандидатов будет проводиться с 15 по 28 сентября экспертами и представителями общественных организаций, входящих в Общероссийский народный фронт. Затем по 5 лучших «народнофронтовских» кандидатов на каждую вакансию в областном правительстве встретятся с губернатором Тульской области Владимиром Груздевым. До 12 октября кандидаты в министры должны будут пройти испытание на детекторе лжи. А 13-14 октября уже планируется провести первое заседание правительства Тульской области.

К сожалению, основная часть населения не участвует в выборах. Возможно, это одна из причин, по которой голосование, изначально определенное до 14 сентября, продлили на сутки. Увы, это пока не помогло: 15 сентября к 17.00 час., например, за кандидатов на должность министра здравоохранения и социального развития проголосовали всего 7545 человек. А казалось бы чего проще: взять - и «кликнуть» за своего кандидата.