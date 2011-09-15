Президент РФ прибыл на форум межрегионального сотрудничества в Астрахани

В Астрахань в четверг прибыл президент России Дмитрий Медведев для участия в 8-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.



В аэропорту Астрахани российский президент Дмитрий Медведев встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который также примет участие в форуме.



Перед началом форума, который на этот раз посвящен совместному реагированию на чрезвычайные ситуации трансграничного характера, президенты России и Казахстана проведут беседу, а по окончании форума состоится подписание совместных документов и заявление для прессы глав государств, передает РИА Новости.



Форум первоначально задумывался как приграничный, но когда в его работу постепенно стали включаться и другие регионы России, он преобразовался в межрегиональный. Из 27 субъектов РФ, расположенных на границе с государствами СНГ, 12 граничат с семью областями Казахстана.



На встречах такого формата решаются такие практические вопросы, которые касаются регионов, таможенного регулирования, содействия реализации транспортных, трансграничных проектов, налаживания прямых поставок между регионами, научных, культурных, студенческих обменов.