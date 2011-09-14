Арктике не нужны военно-политические блоки, там нет нерешаемых проблем - МИД РФ

Посол по особым поручениям МИД РФ Антон Васильев заявил, что Арктика не нуждается в присутствии военно-политических блоков, Россия не видит в этом потребности, там нет нерешаемых проблем.



В среду на пресс-конференции в Москве, посвящённой второму международному арктическому форуму "Арктика - территория диалога" Антон Васильев сказал: "Мы не видим нерешаемых проблем в Арктике. Мы не видим проблем, которые требовали бы применения военной силы, мы не видим потребности в присутствии в Арктике военно-политических блоков. У нас есть достаточно эффективная международно-правовая база для решения всех потенциальных вопросов".



О возможном размещении элементов военно-политического блока НАТО на территории Арктики, дипломат отметил, что эта "инициатива не имеет никакого практического продолжения. Мы внимательно следим за развитием ситуации".



Второй международный форум "Арктика - территория диалога", пройдет в Архангельске 22-24 сентября. Ожидается, что на форум приедут около 400 ведущих ученых и экспертов, политики, главы приполярных стран и регионов, представителей крупнейших бизнес-структур.



На форуме будут говорить о развитии коммерческого и научного судоходства, полярной авиации, морских и воздушных портах, транспортном коридоре Северного морского пути. Кроме того, будут затронуты вопросы обеспечения комплексной и экологической безопасности, вопросы создания механизмов предупреждения чрезвычайных ситуаций и борьбы с ними, будут говорить и о проблемах рационального использования природных ресурсов, и о повышении качества жизни коренных народов региона, передает РИА Новости.