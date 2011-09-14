Полтавченко: Петербург с Ленинградской областью пока не объединяют

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко сегодня по завершении заседания в Законодательном собрании, где был утвержден предложенный им новый состав правительства, сообщил о том, что вопрос объединения Санкт-Петербурга с Ленинградской областью в повестке дня не стоит.

По словам нового губернатора Петербурга, команды на объединение двух субъектов не получал ни он, ни его коллега из Ленобласти Валерий Сердюков. Накануне новый полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Винниченко также сказал, что объединение двух регионов преждевременно, во всяком случае, до середины 2012 года.

На заседании Законодательного собрания Петербурга, где в ходе тайного голосования утверждался новый состав правительства, наименьшую поддержку из всех вице-губернаторов получила со стороны депутатов Людмила Косткина, ответственная за социальные вопросы. По данным счетной комиссии ЗакСа Петербурга, за ее кандидатуру на посту вице-губернатора проголосовали 33 депутата, воздержались 10, против - 3.

Вице-губернаторы Сергей Козырев и Василий Кичеджи, кандидатуры которых впервые были внесены в городское правительство губернатором Георгием Полтавченко, получили по 39 голосов "за", сообщает РБК. Бывший руководитель аппарата губернатора Ленинградской области Козырев будет отвечать за состояние городского хозяйства Петербурга. Бывший сотрудник московский мэрии Кичеджи обеспечит информационную деятельность Смольного.