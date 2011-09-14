Ресин и Швецова могут уйти из мэрии Москвы в Госдуму
14 сентября 2011, 14:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Два вице-мэра Москвы Владимир Ресин и Людмила Швецова могут уйти в Государственную думу РФ. Источник в мэрии сообщил, что большинство членов руководства московского отделения "Единой России" поддерживают этот переход.
По сведениям источника, все полномочия Швецовой будут переданы заммэра по вопросам образования и здравоохранения Ольге Голодец. Первым помощником мэра Москвы Сергея Собянина, скорее всего, станет руководитель стройкомплекса Марат Хуснуллин, пишет газета "Известия".
В первую очередь это связано с началом второй волны отставок оставшихся "лужковских чиновников". Ранее, по неизвестным причинам, ушел заммэра по вопросам безопасности Владимир Шукшин.
Ресин и Швецова лишились части своих полномочий с приходом Собянина.