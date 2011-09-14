Кремль объявил себя крестным отцом «Правого дела»

Лидер оппозиционной партии «Правое дело» Михаил Прохоров согласовывает свои действия с Кремлем, признались в администрации президента.

В среду в Москве открылся предвыборный съезд «Правого дела». Однако лидер партии Михаил Прохоров не присутствует на открытии, он сможет прибыть только завтра, шумят СМИ, сообщая о скандале, открывающем мероприятия.

В это время источники в кремлевской администрации подтвердили Интерфаксу информацию, которую с самого возникновения этой оппозиционной партии мусолят журналисты: "Съезд идет по сценарию, который Прохоров согласовал с администрацией президента".