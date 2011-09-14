Известная певица Алла Пугачева вступает в партию "Правое дело". Алла Борисовна поддержала лидера партии Михаила Прохорова. "Они договорились, что Алла Пугачева вступает в партию", - сказал представитель "Правого дела" РИА Новости.

Напомним, Михаил Прохоров ранее заявлял о намерении предложить Алле Пугачевой заняться решением проблем женщин. Лидер "правых" намеревался встретиться с Пугачевой в понедельник, 12 сентября, однако встреча так и не состоялась.

Первый день работы съезда партии "Правое дело" сегодня закрыт для прессы. По данным издания Газета.ру, съезд открылся в отсутствии лидера "Правого дела" Михаила Прохорова. Были избраны мандатная и контрольная комиссии. Затем объявили перерыв до четверга.

А глава Фонда "Город без наркотиков" Евгений Ройзман сообщил "Эху Москвы", что перерыв не объявлялся и съезд продолжает работу.

Отметим, сегодня на съезде раскол партии спровоцировал вопрос о включении Ройзмана в федеральный список партии. Напомним, на включении борца с наркотиками в "Правое дело" настаивает сам Михаил Прохоров.