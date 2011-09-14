Съезд партии "Правое дело" сегодня открылся в Москве. Представители партии сообщили, что в среду не будет официального открытия съезда, а намечены протокольные мероприятия, рабочие встречи, обсуждение юридических и организационных вопросов.

Лидер партии Михаил Прохоров не примет сегодня в нем участия, он ожидается на съезде в четверг, 15 сентября. В этот день будет обсуждаться состав избирательного списка "Правого дела" и пройдет голосование по нему, передает Интерфакс.

В партии опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что съезд правых перенесен на один день.