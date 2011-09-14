Заксобрание Петербурга cегодня рассмотрит новое правительство города

Законодательное собрание Санкт-Петербурга сегодня на заседании должно утвердить новый состав городского правительства. На минувшей неделе стало известно, что в правительстве нового губернатора Петербурга Георгия Полтавченко появится трое новичков.

"Аргументы недели" сообщали, что информационное сопровождение деятельности Смольного вместо Аллы Маниловой будет обеспечивать выходец из мэрии Москвы Василий Кичеджи.

Отметим, пять вице-губернаторов перейдут в новое правительство из команды бывшего губернатора Петербурга Валентины Матвиенко.