В Москве сегодня начинается предвыборный съезд партии "Правое дело". Участникам съезда предстоит утвердить список кандидатов на выборах в Госдуму шестого созыва. Лидер "Правого дела" Михаил Прохоров представит новый манифест партии и расширенный состав своего "теневого правительства".

Первый день съезда правых пройдет в закрытом режиме. Накануне, в преддверии съезда появилась информация о том, что именно в ходе закрытого заседания члены партии могут проголосовать за отставку Михаила Прохорова. В тот же день официальные представители партии опровергли эти сообщения.