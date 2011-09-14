В Чечне на конференции регионального отделения политической партии "Единая Россия" во вторник, 13 сентября, огласили итоги голосования на праймериз по внутрипартийным спискам.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров одержал победу на праймериз "ЕР" с результатом в 100% голосов. За Кадырова отдали голоса все 8556 выборщиков.

По итогам внутрипартийного голосования в семерку лидеров также вошли председатель правительства региона Одес Байсултанов, председатель парламента Чечни Дукуваха Абдурахманов, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, депутат Госдумы Магомед Вахаев, руководитель администрации главы и правительства Республики Магомед Селимханов, министр Чечни по внешним связям, национальной политике, печати и информации Шамсаил Сарал, сообщается на сайте правительства Чечни.

Напомним, праймериз – предварительная внутрипартийная процедура отбора кандидатов в списки для голосования на выборах, своего рода репетиция голосования на самих выборах. В минувшем августе сделать процедуру праймериз обязательной для всех партий предложил премьер-министр РФ Владимир Путин.