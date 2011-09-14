Президент РФ Дмитрий Медведев 14 сентября отмечает день рождения

Сегодня, 14 сентября, президент РФ Дмитрий Медведев отмечает свой день рождения. Дмитрию Медведеву исполняется 46 лет.

Наш глава государства является самым молодым национальным лидером за последние сто лет.

Кроме того президент России входит в пятерку самых молодых лидеров в мире. В странах G-8 и G-20 только премьер Великобритании Дэвид Кэмерон на год младше российского президнта Дмитрия Медведева.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Наталья Тимакова сообщила о том, что в день рождения Дмитрий Медведев будет находиться в Москве, публичных мероприятий на этот день у него не планируется. Вечером, по ее словам, глава государства намерен отметить эту дату в кругу семьи и друзей.



Свои поздравления президенту России Дмитрию Медведеву направили целый ряд зарубежных руководителей, в том числе из стран СНГ.