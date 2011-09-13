Талибы атаковали посольство США в Кабуле

В центре афганской столицы Кабула слышны взрывы и стрельба. Целями нападения боевиков стали посольство США и штаб-квартира сил международной коалиции в Афганистане.

Ответственность за нападение взяло на себя движение Талибан, сообщает bbc.co.uk. Как заявил представитель повстанцев, несколько боевиков Талибана, вооруженные гранатометами, автоматами и с поясами смертников, заняли позиции в афганской столице недалеко от районов, где располагаются иностранные посольства.

Три недели назад смертники напали на кабульский офис Британского cовета. Жертвами этого нападения стали более десятка афганских полицейских и иностранец, отметил представитель службы безопасности.