По мнению Жириновского - Прохоров и Охлобыстин в политике - как клоуны на сцене

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня на 23-съезда партии заявил о том, что не верит в проект партии "Правое дело" и в идею актера Ивана Охлобыстина выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ.

"На сцену нам выпускают клоунов Охлобыстина, миллиардера Прохорова с бабушкой Пугачевой", - сказал Жириновский, отметив их как спасителей России - "бабушка-пенсионерка, баскетболист из Америки и чудак-актер Охлобыстин". Лидер ЛДПР выступил с резкой критикой в адрес Прохорова, который, по его словам, "своими гулянками во Франции шокировал всех", передает РИА Новости.

Актер и запрещенный в служении священник Русской православной церкви Иван Охлобыстин в начале сентября заявил о своем намерении баллотироваться в президенты России, но предупредил, что сделает это только с благословления Церкви.

Миллионер Михаил Прохоров возглавил партию "Правое дело" в конце июня 2011 года. Он заявлял, что правые будут стремиться стать "второй партией власти" и войти в парламент. Недавно Прохоров заявил, что намерен предложить Алле Пугачевой место в партии.

Жириновский сегодня на съезде заявил, что либерал-демократы на предстоящих выборах в Госдуму а займут второе место, набрав 25% голосов.