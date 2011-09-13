Сын полковника Юрия Буданова вошел в список ЛДПР на выборах в Госдуму

Сын полковника Юрия Буданова, убитого в июне 2011 года, вошел в региональный список ЛДПР от Москвы на декабрьских выборах в Госдуму. Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский подтвердил, что Валерий Юрьевич Буданов есть в списке ЛДПР.

"Я проводил в последний путь его отца. Я считаю, что надо поддержать семью, ведь такое страшное горе - потерять отца", - сказал Жириновский. По словам лидера ЛДПР, сын полковника Буданова работает юристом. "Но как только он получит депутатский мандат, сразу перейдет на депутатскую работу и будет очень хорошим депутатом", - считает Жириновский, отметив, что ЛДПР должна проявлять внимание к армии, "не только по вопросам жилья, но и внимание к семьям", передает РИА Новости.

Напомним, в июле 2003 года решением военного суда полковник Юрий Буданов был признан виновным в превышении должностных полномочий, похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Офицер был приговорен к 10 годам колонии строгого режима с лишением воинского звания, государственных наград и возможности в течение трех лет после освобождения занимать руководящие посты.



Прошение Буданова об условно-досрочном освобождении было удовлетворено в декабре 2008 года, в январе 2009 года он был выпущен из колонии. Буданов был застрелен 10 июня 2011 года в центре Москвы.