Михаил Прохоров и Алла Пугачёва никак не могут встретиться

Лидер партии "Правое дело" Михаил Прохоров и примадонна российской эстрады Алла Пугачёвой никак не могут встретиться.



Встреча олигарха-политика и певицы, запланированная на понедельник, 12 сентября не состоялась. В пресс-службе партии "Правое дело" причину несостоявшейся встречи Прохорова и Пугачевой объяснять не стали, передает РСН.

Напомним, ранее Михаил Прохоров сообщал, что 12 сентября встретится с Аллой Пугачёвой и обсудит её вступление в партию. Пугачева сама заявила, что заинтересовалась политикой, когда в нее пришел "настоящий мужик" Михаил Прохоров и войдет в "Правое дело", если он пригласит.