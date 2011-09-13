Михаил Прохоров и Алла Пугачёва никак не могут встретиться
13 сентября 2011, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер партии "Правое дело" Михаил Прохоров и примадонна российской эстрады Алла Пугачёвой никак не могут встретиться.
Встреча олигарха-политика и певицы, запланированная на понедельник, 12 сентября не состоялась. В пресс-службе партии "Правое дело" причину несостоявшейся встречи Прохорова и Пугачевой объяснять не стали, передает РСН.
Напомним, ранее Михаил Прохоров сообщал, что 12 сентября встретится с Аллой Пугачёвой и обсудит её вступление в партию. Пугачева сама заявила, что заинтересовалась политикой, когда в нее пришел "настоящий мужик" Михаил Прохоров и войдет в "Правое дело", если он пригласит.