Лидер партии "Правое дело" Михаил Прохоров заявил о давлении на него Кремля. По словам Прохорова, региональные лидеры "правого дела" получили ультимативные требования голосовать на предстоящем съезде против включения в федеральный список главы фонда "Город без наркотиков" Евгения Ройзмана.

Прохоров отметил, что готов покинуть партию, если делегаты съезда проголосуют против его инициативы, пишет "Коммерсантъ". "Если ситуация станет критической, уйдем вместе, я же дал тебе слово", - подтвердил его слова Ройзман.



Представитель Прохорова сообщил, что на самого лидера партии "жестко давят", чтобы он убрал борца с наркотиками, говоря, что "он вреден, опасен и такие, как он, не должны быть в Думе".

Напомним, Михаил Прохоров лично приглашал Евгения Ройзмана в десятку федерального списка, предложив ему место в теневом правительстве.