Медведев: Кэмерон был бы хорошим агентом КГБ

Президент РФ Дмитрий Медведев после встречи с главой правительства Великобритании сказал, что премьер-министр Дэвид Кэмерон был бы хорошим агентом Комитета государственной безопасности СССР.

По словам Медведева, он уверен, что Кэмерон был бы очень хорошим агентом КГБ. «Но в этом случае он никогда бы не стал премьер-министром Великобритании» , - высказал свое мнение российский президент на переговорах с британским премьер-министром.

Таким образом Медведев ответил на вопрос иностранного журналиста, утверждавшего, что «КГБ пытался в 1985 г.оду каким-то образом привлечь господина Кэмерона к работе».

Глава российского государства отметил, что назрела необходимость реанимировать контакты между спецслужбами России и Великобритании. Медведев подчеркнул, что тема антитеррористического сотрудничества «является исключительно важной для двух стран». Кэмерон заявил, что спецслужбы Великобритании и РФ могут начать обсуждение совместной борьбы с организованной преступностью, но сотрудничество спецслужб пока не размораживают. Он напомнил, что взаимоотношения были заморожены в связи с делом Александра Литвиненко. «Думаю, мы могли бы обсудить, как можно сотрудничать в деле борьбы с криминалитетом, каким образом можно работать нашим органам по борьбе с организованной преступностью», - сказал глава правительства Великобритании.

Медведев, в свою очередь, призвал не политизировать это дело и рассматривать его в юридической плоскости.



Он отметил, что позиция России по делу Литвиненко сохраняется неизменной. «В соответствии со ст.61 Конституции Россия не выдаст своего гражданина иностранному государству для осуществления суда или следствия над ним», - сказал президент РФ.



Напомним, бывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко в результате отравления полонием-210 скончался в Лондоне в ноябре 2006 года. Правоохранительные органы Великобритании посчитали произошедшее убийством и обвинили в нем бывшего сотрудника российских спецслужб Андрея Лугового.

Лондон потребовал от Москвы экстрадиции Лугового в Великобританию. Россия ответила отказом. Позднее Андрей Луговой был избран депутатом Госдумы.

После убийства Литвиненко, который получил в Великобритании политическое убежище, а также, по некоторым данным, гражданство этой страны, отношения двух стран заметно осложнились.



