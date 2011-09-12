Сын Муамара Каддафи Саади получил убежище в Нигере

Власти Нигера предоставили убежище сыну лидера ливийской Джамахирии Муамара Каддафи Саади. Министр юстиции страны Амаду Мору сообщил о том, что Саади Каддафи получил убежище в Нигере по гуманитарным соображениям.

В понедельник ожидается прибытие сына полковника в город Ниамей - столицу страны. Накануне глава Минюста Нигера сообщил, что Каддафи-младший прибыл в Нигер в сопровождении девяти человек.

Напомним, неделю назад Переходный национальный совет Ливии продлил срок ультиматума верным лидеру Джамахирии отрядам, чтобы избежать кровопролития и разрушений, и начал с ними переговоры. Новые власти заявили, что ультиматум будет действовать до 10 сентября, после чего революционные силы пойдут в наступление. До окончания этого срока города, где присутствуют силы Муамара Каддафи, останутся в окружении.