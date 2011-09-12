Ходорковского поставили перед выбором: общение с прессой или семьей

На сайте пресс-службы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева размещена информация о том, что ФСИН разрешила Ходорковскому встречи с журналистами только за счет свиданий с семьей.

Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель ФСИН России Александр Кромин, Ходорковский имеет законное право на общение как с родственниками, так и с журналистами, но условия предоставления таких встреч различны. Встреча осужденного с журналистом не приравнивается к свиданию с родственниками. «ФСИН никогда не отказывала журналистам, которые обращались в пресс-бюро, в общении с Ходорковским на таком основании. В этой ситуации надо разбираться, насколько она достоверна. Если адвокат подаст жалобу, она будет проверена», – подчеркнул Кромин.

У адвоката Ходорковского Вадима Клювганта совсем иное видение ситуации. «ФСИН заявила, что если он желает давать интервью, то ему не будут в этом препятствовать, но встречи с журналистами – в счет свиданий с родными. Как всякий человек, находящийся в заключении, Ходорковский дорожит каждым свиданием с близкими. Поэтому он подписался под отказами в интервью», – сообщил адвокат. Как рассказал Вадим Клювгант «Газете.Ru», Ходорковского никто не вынуждал подписывать заявление о прекращении общения с прессой. Его поставили перед выбором.

На вопрос не собирается ли защита обжаловать решение сотрудников карельского управления, Клювгант отметил, что им есть, за что бороться, помимо общения с прессой.

В настоящее время Ходорковский содержится в колонии номер 7 города Сегежа в Карелии