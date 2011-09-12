На выезде с Байконура россияне должны предъявлять миграционные карты?

Представители правоохранительных органов Казахстана стали требовать с россиян, проживающих в городе Байконур, на выезде из города миграционные карты.

Уже оштрафовано несколько человек, и пока непонятно, как широко будет распространена эта практика, - заявляет «Интерфакс». До сих пор, как отмечает агентство, россияне, проживающие в Байконуре, были освобождены от обязанности оформлять миграционные карты. Никаких официальных комментариев от казахстанских властей, пока нет.

Руководители космодрома уже обратились в "компетентные органы" России и Казахстана с просьбой о вмешательстве в сложившуюся ситуацию.

Казахстанский город Байконур, где проживает персонал одноименного космодрома, находится в юрисдикции РФ (на период, пока Россия арендует космодром). Он имеет (временно) статус российского города республиканского подчинения, в нем действуют российские органы власти. Соглашение об аренде космодрома подписано на срок до 2050 года.